Friperie, pièces vintage, Upcycling et solidarité pour Noël centre commercial italie 2 paris

Cette année, le père Nöel est une association, et elle s’appelle Hurya !

Du 1er au 23 décembre, nous nous installons dans les couloirs d’Italie 2 pour 100m² de fripes, de vintage et d’upcycling !

C’est LE spot parfait si vous souhaitez faire des jolis cadeaux (à vous, à votre famille, à vos amis ou à qui vous voulez ! ) à prix mini :

– Beau

– Solidaire

– Et pas cher !

– Prix : de 2€ à 50€

– Sélection : Lacoste, Nike, Levi’s, Carhartt, Ralph Lauren, Sandro, YSL, Tommy, Chevignon, Columbia, North Face, Napapijri, Mage, Cacharel, Reebok, Adidas, Kenzo, Carole, Ralph Lauren, Gerard Darel,… – – Cuirs, moutons retournés, fourrures vintage, doudounes, vestes de sport, jeans & pantalons, sweats et accessoires.

Et surtout, aimons nous, c’est ça le plus important !

Instagram

Envie d’offrire des cadeaux beaux, responsables et abordables ? Tout le mois de décembre, l’association HURIYA s’installe dans les couloirs du centre commercial Italie 2 pour un event solidaire : pièces vintage uniques, upcycling et fripes sélectionnées à prix minis.

Du lundi 01 décembre 2025 au mardi 23 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T12:00:00+01:00

fin : 2025-12-23T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T11:00:00+02:00_2025-12-01T19:00:00+02:00;2025-12-02T11:00:00+02:00_2025-12-02T19:00:00+02:00;2025-12-03T11:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00;2025-12-04T11:00:00+02:00_2025-12-04T19:00:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-07T11:00:00+02:00_2025-12-07T19:00:00+02:00;2025-12-08T11:00:00+02:00_2025-12-08T19:00:00+02:00;2025-12-09T11:00:00+02:00_2025-12-09T19:00:00+02:00;2025-12-10T11:00:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T11:00:00+02:00_2025-12-11T19:00:00+02:00;2025-12-12T11:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T11:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-14T11:00:00+02:00_2025-12-14T19:00:00+02:00;2025-12-15T11:00:00+02:00_2025-12-15T19:00:00+02:00;2025-12-16T11:00:00+02:00_2025-12-16T19:00:00+02:00;2025-12-17T11:00:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T11:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T11:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T11:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-21T11:00:00+02:00_2025-12-21T19:00:00+02:00;2025-12-22T11:00:00+02:00_2025-12-22T19:00:00+02:00;2025-12-23T11:00:00+02:00_2025-12-23T19:00:00+02:00

centre commercial italie 2 30 Av. d’Italie 75013 3eme niveau à proximité de Séphora – dans les couloirs du centre commercialparis

https://www.instagram.com/p/DRcpjStCHjl/?img_index=1