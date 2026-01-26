Friperie

Espace Culturel Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Cette année, la friperie de l’école Diwan c’est le 1er février !

Entrée gratuite, vêtements adulte à 3€ maxi, enfant à 2 € maxi et bébé à 1€ maxi ! .

Espace Culturel Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 48 69 70 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Friperie

L’événement Friperie Pont-Croix a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz