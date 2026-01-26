Friperie Pont-Croix
Friperie Pont-Croix dimanche 1 février 2026.
Friperie
Espace Culturel Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Cette année, la friperie de l'école Diwan c'est le 1er février !
Entrée gratuite, vêtements adulte à 3€ maxi, enfant à 2 € maxi et bébé à 1€ maxi ! .
Espace Culturel Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
English : Friperie
