Friperie Pont-Croix

Friperie Pont-Croix dimanche 1 février 2026.

Friperie

Espace Culturel Pont-Croix Finistère

Tarif :

Date et horaire :
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00


2026-02-01

Cette année, la friperie de l’école Diwan c’est le 1er février !
Entrée gratuite, vêtements adulte à 3€ maxi, enfant à 2 € maxi et bébé à 1€ maxi !   .

Espace Culturel Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 48 69 70 09 

L’événement Friperie Pont-Croix a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz