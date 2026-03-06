Friperie Solidaire Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:50:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez chiner des vêtements solidaires chaque achat nous aidera à financer notre participation au Trailwalker Oxfam et soutiendra les actions d’Oxfam France pour lutter contre les inégalités et promouvoir la justice sociale et environnementale.

Référents étudiants au O’34 Droits, démarches, questions, guide étudiant 2026 ? Vos référents étudiants Océanne et Quentin sont là pour vous ! Présents dans vos établissements et sur les réseaux, ils sont disponibles pour échanger librement, sans barrière et en toute confiance, autour des difficultés comme des projets d’étudiants. Contact referent-etudiant.chartres.@ijcentre.fr. N’hésitez pas à suivre les référents étudiants sur instagram @referent.etudiant.chartres pour connaître les prochaines dates et lieux de rencontre. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find clothes for solidarity: every purchase will help us finance our participation in the Oxfam Trailwalker and support Oxfam France?s actions to fight inequality and promote social and environmental justice.

L’événement Friperie Solidaire Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-03-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES