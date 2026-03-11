Friperie solidaire Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes
Friperie solidaire Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes Mardi 31 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine
Ateliers gratuits & 1 € sur tous les vêtements – Réservé aux étudiant·e·s
Friperie, ateliers de réparation et créations textiles
Les Étudiants Ambassadeurs des Transitions (EAT) et la Fédération des Associations du Réseau Étudiant de Haute-Bretagne (FARE) vous invitent à leur première friperie solidaire ! Le 31 mars, découvrez une collection de vêtements et accessoires de seconde main (prix symbolique d’1 € par pièce), et participez à des ateliers gratuits :
* Personnalisation et customisation de vêtements
* Création de badges
* Couture : création de trousses, broderie
Vous pourrez également trouver des réponses à vos questions sur les enjeux environnementaux liés à l’industrie textile.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-31T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-31T18:00:00.000+02:00
Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine