Friperie solidaire Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes Mardi 31 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Ateliers gratuits & 1 € sur tous les vêtements – Réservé aux étudiant·e·s

Friperie, ateliers de réparation et créations textiles

Les Étudiants Ambassadeurs des Transitions (EAT) et la Fédération des Associations du Réseau Étudiant de Haute-Bretagne (FARE) vous invitent à leur première friperie solidaire ! Le 31 mars, découvrez une collection de vêtements et accessoires de seconde main (prix symbolique d’1 € par pièce), et participez à des ateliers gratuits :

* Personnalisation et customisation de vêtements

* Création de badges

* Couture : création de trousses, broderie

Vous pourrez également trouver des réponses à vos questions sur les enjeux environnementaux liés à l’industrie textile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T18:00:00.000+02:00

1



Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

