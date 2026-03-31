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Friperie solidaire – Festival de l’engagement étudiant 2026, Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43), Rennes

Friperie solidaire – Festival de l’engagement étudiant 2026, Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43), Rennes

Friperie solidaire – Festival de l’engagement étudiant 2026, Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43), Rennes mardi 31 mars 2026.

Lieu : Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43)

Adresse : allée de beaulieu rennes

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 31 mars 2026

Fin : mardi 31 mars 2026

Tarif : Ateliers gratuits & 1 € sur tous les vêtements - Réservé aux étudiant·e·s

Friperie solidaire – Festival de l’engagement étudiant 2026 Mardi 31 mars, 10h00 Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Ille-et-Vilaine

Ateliers gratuits & 1 € sur tous les vêtements – Réservé aux étudiant·e·s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-31T10:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-03-31T10:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Les Étudiants Ambassadeurs des Transitions (EAT) et la Fédération des Associations du Réseau Étudiant de Haute-Bretagne (FARE) vous invitent à leur première friperie solidaire ! Le 31 mars, découvrez une collection de vêtements et accessoires de seconde main (prix symbolique d’1 € par pièce), et participez à des ateliers gratuits :

  • Personnalisation et customisation de vêtements
  • Création de badges
  • Couture : création de trousses, broderie

Vous pourrez également trouver des réponses à vos questions sur les enjeux environnementaux liés à l’industrie textile.

Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne
Friperie, ateliers de réparation et créations textiles

@F.Obé / Université de Rennes

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