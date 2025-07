Friperie solidaire vente de vêtements seconde main Marckolsheim

Friperie solidaire vente de vêtements seconde main Marckolsheim samedi 12 juillet 2025.

Friperie solidaire vente de vêtements seconde main

20 rue des Vosges Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Grande vente de vêtements seconde main, livre, objets divers…

vente de vêtement de seconde main, livres et objets divers .

20 rue des Vosges Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 65 95 svpmarcko@gmail.com

English :

Big sale of second hand clothes, book, various objects…

German :

Großer Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Büchern, verschiedenen Gegenständen…

Italiano :

Grande vendita di vestiti di seconda mano, libri, oggetti vari…

Espanol :

Gran venta de ropa de segunda mano, libros, objetos varios…

L’événement Friperie solidaire vente de vêtements seconde main Marckolsheim a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme du Grand Ried