Friperie Solidaire Yzeure
Friperie Solidaire Yzeure dimanche 5 octobre 2025.
Friperie Solidaire
Yzatis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Friperie solidaire au profit de l’association « Les P’tites Boules d’Amour du 03 »
.
Yzatis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 78 29 70 lesptitesboulesdamour@gmail.com
English :
Solidarity thrift shop in aid of « Les P’tites Boules d’Amour du 03 » association
German :
Solidarischer Trödelmarkt zugunsten des Vereins « Les P’tites Boules d’Amour du 03 » (Die kleinen Liebeskugeln von 03)
Italiano :
Negozio dell’usato a favore dell’associazione « Les P’tites Boules d’Amour du 03
Espanol :
Tienda de segunda mano a beneficio de la asociación « Les P’tites Boules d’Amour du 03
L’événement Friperie Solidaire Yzeure a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région