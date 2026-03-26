Fripes Party Melle
Fripes Party Melle samedi 4 avril 2026.
Fripes Party
2 Rue du Glacis Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Friperie Vintage éphémère
Pour Pâques, venez à la chasse aux pépites Vintage !
La Retrocyclerie vous propose une sélection de fripes années 60 à 2000 chinées et restaurées avec soin.
Plein de nouveautés printemps/été !
Découvrez également les créations à partir de textiles rétro issus du réemploi
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Quartier saint Hilaire en haut de l’église et du croisement du chemin de la Découverte
Parking St Hilaire Entrée libre
Chèques et espèces uniquement .
2 Rue du Glacis Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 contact@laretrocyclerie.fr
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English : Fripes Party
L’événement Fripes Party Melle a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Mellois
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