Fripes Party

2 Rue du Glacis Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Friperie Vintage éphémère

Pour Pâques, venez à la chasse aux pépites Vintage !

La Retrocyclerie vous propose une sélection de fripes années 60 à 2000 chinées et restaurées avec soin.

Plein de nouveautés printemps/été !

Découvrez également les créations à partir de textiles rétro issus du réemploi

– Accessoires zéro déchet éponges, charlottes, sacs à pain…

– Accessoires de mode bandeaux, chouchous, pochettes…

– Boucles d’oreilles

– Customisation de vêtements

Quartier saint Hilaire en haut de l’église et du croisement du chemin de la Découverte

Parking St Hilaire Entrée libre

Chèques et espèces uniquement .

2 Rue du Glacis Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 contact@laretrocyclerie.fr

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English : Fripes Party

L’événement Fripes Party Melle a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Mellois