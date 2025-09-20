Frise historique géante de Saint-Pierre à colorier Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre

Frise historique géante de Saint-Pierre à colorier 20 et 21 septembre Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (Villa Aubry)

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Cette frise historique a été réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook. L’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine de manière ludique.

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion 0262 32 62 39 https://www.culture-st-pierre.fr/cdr-p-macquart/1235-le-centre-de-ressources-musicales-pierre-macquart2.html Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Ancien mât de pavillon du port de Saint-Pierre au 19ème siècle Nombreux parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Line Léclair