Frisette Pièce de théâtre Niherne

Frisette Pièce de théâtre

1 Place de l’Église Niherne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La Communauté de communes accueillera la compagne les 2 lucioles le samedi 29 novembre 2025 à 20h30 au Scén’art à Niherne pour leur pièce de théâtre Frisette !

Accessible à partir de 8 ans et gratuite, venez découvrir leur univers dans cette pièce !

Synopsis Pour faire fonctionner sa petite entreprise, Mme Ménachet, ingénieuse logeuse, a trouvé le moyen de louer la même chambre à deux personnes qui ne se connaissent pas. Frisette est ouvrière en dentelles et travaille la journée alors que Gaudrion est boulanger et travaille la nuit… Tout fonctionne pour le mieux, jusqu’au jour où l’un et l’autre se retrouvent face à face découvrant ainsi la supercherie… Ils ont été victimes tous les deux d’aventures amoureuses qui se sont mal terminées et ne sont pas prêts à faire confiance à une personne de l’autre sexe. .

1 Place de l’Église Niherne 36250 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Communauté de communes will welcome the compagne les 2 lucioles on Saturday, November 29, 2025 at 8:30pm at Scén’art in Niherne for their play Frisette!

Accessible to children aged 8 and over, and free of charge, come and discover their world in this play!

German :

Die Communauté de communes empfängt die Compagne les 2 lucioles am Samstag, den 29. November 2025 um 20:30 Uhr im Scén’art in Niherne für ihr Theaterstück Frisette!

Zugänglich ab 8 Jahren und kostenlos, entdecken Sie ihre Welt in diesem Stück!

Italiano :

La Communauté de communes accoglierà le compagne les 2 lucioles sabato 29 novembre 2025 alle 20.30 allo Scén’art di Niherne per il loro spettacolo Frisette!

Accessibile ai bambini a partire dagli 8 anni e gratuito, venite a scoprire il loro mondo in questo spettacolo!

Espanol :

El sábado 29 de noviembre de 2025 a las 20.30 h, la Communauté de communes recibirá a la compagne les 2 lucioles en la Scén’art de Niherne para su obra Frisette

Accesible a partir de 8 años y gratuita, venga a descubrir su mundo en esta obra

L’événement Frisette Pièce de théâtre Niherne a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme