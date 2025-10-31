Frisson dans les abysses Réalité virtuelle Châteauneuf-sur-Isère

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Plongez en réalité virtuelle au cœur des profondeurs marines, où le calme apparent cache une rencontre aussi surprenante qu’intense. Une autre façon de frissonner en faisant des découvertes incroyables.

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Dive into the depths of the sea in virtual reality, where apparent calm conceals an encounter as surprising as it is intense. Another way to experience the thrill of incredible discoveries.

German :

Tauchen Sie in virtueller Realität in die Tiefen des Meeres ein, wo sich hinter der scheinbaren Ruhe eine überraschende und intensive Begegnung verbirgt. Eine andere Art des Nervenkitzels mit unglaublichen Entdeckungen.

Italiano :

Immergetevi nelle profondità del mare in realtà virtuale, dove la calma apparente nasconde un incontro tanto sorprendente quanto intenso. Un altro modo per provare l’emozione di fare scoperte incredibili.

Espanol :

Sumérjase en las profundidades del mar en realidad virtual, donde la aparente calma oculta un encuentro tan sorprendente como intenso. Otra forma de experimentar la emoción de hacer descubrimientos increíbles.

