Frissonette, Grelotin Terval

Salle Ostarderia Terval Vendée
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
L’hiver en historiettes
0 à 3 ans
A la salle Ostarderia à la Tardière
Gratuit .
Salle Ostarderia Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr
English :
Winter in stories
German :
Der Winter in Historien
Italiano :
L’inverno nelle storie
Espanol :
El invierno en los cuentos
