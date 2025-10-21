Frissons à gogo ! Rue de la Gare Rochechouart

Frissons à gogo ! Rue de la Gare Rochechouart mardi 21 octobre 2025.

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart Haute-Vienne

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-31

2025-10-21

Frissons garantis à la Médiathèque de Rochechouart du 21 au 31 octobre ! Petits et grands sont invités à plonger dans une ambiance monstrueusement ludique séances surprises, heures du conte, coloriages géants et même une journée de ouf le 29 octobre avec histoires, cinéma et murder party ! Le 31, place à La nuit d’Halloween avec un escape game Cornebidouille pour les 6 ans et +, suivi d’une grande soirée jeux de société spéciale frissons jusqu’à 23h. En prime, l’exposition-enquête interactive Qui a refroidi Lemaure ? vous mettra dans la peau d’un détective pour résoudre un crime à l’aide d’une tablette. Un programme plein de mystères, de rires et de frayeurs douces à partager en famille ou entre amis ! Pensez à réserver ! .

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 01 bibliotheque@rochechouart.com

