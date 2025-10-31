Frissons à la mairie Péronne

Frissons à la mairie Péronne vendredi 31 octobre 2025.

3 Place du Commandant Louis Daudre Péronne Somme

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

La mairie de Péronne invite petits et grands à une soirée d’Halloween mêlant rires et frissons.

Au programme

Spectacle de marionnettes “Panique au Manoir La Famille Addams” (sur réservation)

Maquillage pour enfants avec Lil’Art

Jeu de piste à travers les couloirs de la mairie

Seul le spectacle de marionnettes nécessite une réservation

Déguisements bienvenus, notamment pour les amateurs du style inimitable de Mercredi Addams !

+33 3 22 73 31 00

English :

The Mairie de Péronne invites young and old to a Halloween evening of laughter and thrills.

On the program:

Puppet show ?Panic at the Manor? The Addams Family?

Face painting for children with Lil?Art

Treasure hunt through the corridors of the town hall

Only the puppet show requires reservation

Disguises welcome, especially for fans of Wednesday Addams’ inimitable style!

German :

Die Stadtverwaltung von Péronne lädt Groß und Klein zu einem Halloween-Abend mit einer Mischung aus Lachen und Gruseln ein.

Auf dem Programm stehen:

Puppentheater ?Panik im Herrenhaus? Die Addams Family? (mit Reservierung)

Kinderschminken mit Lil?Art

Schnitzeljagd durch die Flure des Rathauses

Nur für die Marionettenaufführung ist eine Reservierung erforderlich

Verkleidungen sind willkommen, insbesondere für Liebhaber des unnachahmlichen Stils von Mercredi Addams!

Italiano :

Il Comune di Péronne invita grandi e piccini a una serata di Halloween all’insegna delle risate e del brivido.

In programma:

Spettacolo di marionette Panico a Manor? La famiglia Addams (su prenotazione)

Pittura del viso per bambini con Lil?Art

Caccia al tesoro nei corridoi del Municipio

Solo lo spettacolo di burattini richiede la prenotazione

Travestimenti graditi, soprattutto per i fan dell’inimitabile stile di Mercoledì Addams!

Espanol :

El ayuntamiento de Péronne invita a grandes y pequeños a una noche de Halloween llena de risas y emociones.

En el programa:

Espectáculo de marionetas Pánico en la mansión ? La familia Addams (previa reserva)

Pintura de caras para niños con Lil?Art

Búsqueda del tesoro por los pasillos del Ayuntamiento

Sólo es necesario reservar el espectáculo de marionetas

Los disfraces son bienvenidos, ¡especialmente para los fans del inimitable estilo de Miércoles Addams!

