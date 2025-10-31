Frissons au Muséum Colmar

Frissons au Muséum Colmar vendredi 31 octobre 2025.

Frissons au Muséum

11 rue Turenne Colmar Haut-Rhin

Le soir d’Halloween, le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie, plongé dans l’obscurité, vous réserve une visite à la lampe torche, à la rencontre d’animaux naturalisés qui semblent s’animer dans la pénombre. L’expérience peut faire frissonner, mais elle permet surtout de dépasser nos peurs et de mieux comprendre la richesse de la biodiversité. Les enfants mènent l’enquête tout au long du parcours… et repartent avec de délicieux bonbons ! .

11 rue Turenne Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 84 15 contact@museumcolmar.org

