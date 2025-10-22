Frissons sur nos villes Cinéma Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Frissons sur nos villes Cinéma Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer mercredi 22 octobre 2025.
Frissons sur nos villes Cinéma
Salle Michel Legrand 13 Rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
La salle de cinéma Michel Legrand propose une journée thématique pour les
enfants comme pour les plus grands.
English :
The Michel Legrand cinema offers a theme day for children and adults alike
children and adults alike.
German :
Der Kinosaal Michel Legrand bietet einen Thementag für Kinder an
kinder wie auch für ältere Kinder an.
Italiano :
Il cinema Michel Legrand propone una giornata a tema per grandi e piccini
bambini e adulti.
Espanol :
El cine Michel Legrand propone una jornada temática para niños y adultos
niños y adultos por igual.
