Frissons sur nos villes Cinéma Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

Salle Michel Legrand 13 Rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

La salle de cinéma Michel Legrand propose une journée thématique pour les

enfants comme pour les plus grands.

English :

The Michel Legrand cinema offers a theme day for children and adults alike

children and adults alike.

German :

Der Kinosaal Michel Legrand bietet einen Thementag für Kinder an

kinder wie auch für ältere Kinder an.

Italiano :

Il cinema Michel Legrand propone una giornata a tema per grandi e piccini

bambini e adulti.

Espanol :

El cine Michel Legrand propone una jornada temática para niños y adultos

niños y adultos por igual.

L’événement Frissons sur nos villes Cinéma Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par Royan Atlantique