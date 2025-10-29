Frissons sur nos villes Parcours hanté Saint-Palais-sur-Mer

Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-29

L’Effroyable clocher parcours grand format dans un lieu hanté !

Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

L?Effroyable clocher: a large-format tour of a haunted site!

German :

Der schreckliche Glockenturm: Großformatiger Rundgang durch einen Ort, an dem es spukt!

Italiano :

L’Effroyable clocher: visita in grande formato di un sito infestato!

Espanol :

L’Effroyable clocher: ¡un recorrido en gran formato por un lugar encantado!

L’événement Frissons sur nos villes Parcours hanté Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par Royan Atlantique