Frissons sur nos villes Parcours hanté Saint-Palais-sur-Mer

Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
L’Effroyable clocher parcours grand format dans un lieu hanté !
Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
L?Effroyable clocher: a large-format tour of a haunted site!
German :
Der schreckliche Glockenturm: Großformatiger Rundgang durch einen Ort, an dem es spukt!
Italiano :
L’Effroyable clocher: visita in grande formato di un sito infestato!
Espanol :
L’Effroyable clocher: ¡un recorrido en gran formato por un lugar encantado!
