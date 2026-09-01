Frite_party La Coquille Marigny-l’Église
samedi 19 septembre 2026 · La Coquille · Marigny-l'Église
Informations pratiques
Marigny-l’Église
Frite_party
La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Frite_party De 18h à 22h avec la coquillette du Morvan au 1 rue du Mont Pérou à Marigny-L’Église avec un concert de Roberto de 20h à 21h. Buvette et frites maison. Produits bio et locaux. Accompagnées de merguez de l’Huis Dupin, ces pommes de terre frites cultivées sur les terres de Marigny l’Église seront les stars de cet évènement. .
La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 41 41 21 contact@marignylacoquille.fr
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English : Frite_party
L’événement Frite_party Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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