Frite_party La Coquille Marigny-l’Église

Informations pratiques

Marigny-l’Église

Frite_party

La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Frite_party De 18h à 22h avec la coquillette du Morvan au 1 rue du Mont Pérou à Marigny-L’Église avec un concert de Roberto de 20h à 21h. Buvette et frites maison. Produits bio et locaux. Accompagnées de merguez de l’Huis Dupin, ces pommes de terre frites cultivées sur les terres de Marigny l’Église seront les stars de cet évènement. .

La Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 41 41 21 contact@marignylacoquille.fr

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English : Frite_party

L’événement Frite_party Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs