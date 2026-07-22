Friterie mon ami·e Le Mans
vendredi 4 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Friterie mon ami·e
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06
CIE BONJOUR DÉSORDRE Dans le cadre de À ciel ouvert !
De sémillants représentants de cette région du Nord qui ne demande qu’à être connue vous accueilleront dans leur modeste mais conviviale baraque à frites pour éplucher les sujets les plus variés, couper en tranches les histoires les plus diverses et, surtout, vous filer la patate. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
CIE BONJOUR D%C9SORDRE As part of %C0 Open Air!
L’événement Friterie mon ami·e Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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