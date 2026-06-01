Friterie mon ami·e, Square du 19 mars 1962, Villeurbanne

Friterie mon ami·e Dimanche 21 juin, 18h00 Square du 19 mars 1962 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Expérience de friture collective. Et si la solution pour rassembler les gens, c’étaient les frites ? Voici le point de départ – follement barré – de ce spectacle : un road-frite de la mine et des corons, pour dorer l’espace public et raconter des histoires chaleureuses et décomplexées venues du Nord !

À partir de 8 ans

Square du 19 mars 1962 230 rue Francis-de-Pressensé 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Expérience de friture collective. Et si la solution pour rassembler les gens, c’étaient les frites ?

© Kalimba