Friterie mon ami·e, Square du 19 mars 1962, Villeurbanne
Friterie mon ami·e, Square du 19 mars 1962, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Friterie mon ami·e Dimanche 21 juin, 18h00 Square du 19 mars 1962 Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00
Expérience de friture collective. Et si la solution pour rassembler les gens, c’étaient les frites ? Voici le point de départ – follement barré – de ce spectacle : un road-frite de la mine et des corons, pour dorer l’espace public et raconter des histoires chaleureuses et décomplexées venues du Nord !
À partir de 8 ans
Square du 19 mars 1962 230 rue Francis-de-Pressensé 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Expérience de friture collective. Et si la solution pour rassembler les gens, c’étaient les frites ?
© Kalimba
À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)
- CLUTCH LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 2 juin 2026
- Meet & Fabrik L’EXPO I Factory Villeurbanne 2 juin 2026
- Festival Les Intergalactiques La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 5 juin 2026
- PUBLIC IMAGE LTD – PUBLIC IMAGE LTD – This is not the last LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 5 juin 2026
- DaviD – MC FLY LA RAYONNE Villeurbanne 11 juin 2026