Fritz l’éléphant : La tragique histoire Artannes-sur-Indre
samedi 24 octobre 2026 · Artannes-sur-Indre
Informations pratiques
Artannes-sur-Indre
Fritz l’éléphant : La tragique histoire
3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Fritz l’éléphant : La tragique histoire
Le samedi 24 octobre 2026 de 14h00 à 17h30
02.47.49.13.09 ou mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr
A partir de 11 ans, gratuit, sur réservation
Une projection du film documentaire sur, le tragiquement célèbre, Fritz l’éléphant !
Dans le cadre du festival Et si on en parlait ? La médiathèque d’Artannes vous propose la projection du film documentaire de Camille Ménager et Isy Ochoa.
Il y a 150 ans, la capture d’un petit éléphant et ses tribulations très documentées au sein du plus grand cirque du monde, racontent la naissance de l’exploitation des animaux sauvages. Entre révolution industrielle et toute puissance de la logique coloniale, l’histoire de Fritz, l’éléphant d’Asie, aujourd’hui exposé au musée des Beaux-Arts de Tours, hier exploité pour le divertissement des humains, montre en creux l’évolution des mentalités.
Séance suivie d’un échange avec l’autrice invitée Isy Ocho ainsi qu’une association de protection animale. .
3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Fritz the Elephant: The Tragic Story
Saturday, October 24, 2026, from 2:00 p.m. to 5:30 p.m.
02.47.49.13.09 or mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr
Ages 11 and up, free, reservations required
L’événement Fritz l’éléphant : La tragique histoire Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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