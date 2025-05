Froglish afternoon – Percy-en-Normandie, 4 juin 2025 14:30, Percy-en-Normandie.

Manche

Froglish afternoon 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 14:30:00

fin : 2025-06-04 16:30:00

Date(s) :

2025-06-04

Rendez-vous à la médiathèque pour un après-midi récréatif en anglais, animé par Déborah Powell. De 5 à 8 ans, sur inscription par téléphone ou par mail.

Rendez-vous à la médiathèque pour un après-midi récréatif en anglais, animé par Déborah Powell. De 5 à 8 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. .

6 rue Gustave Blouet

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Froglish afternoon

Meet us at the mediatheque for an afternoon of playtime in English, led by Déborah Powell. Ages 5 to 8, registration by phone or e-mail.

German :

Treffen Sie sich in der Mediathek zu einem unterhaltsamen Nachmittag auf Englisch, der von Déborah Powell geleitet wird. Von 5 bis 8 Jahren, Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Italiano :

Venite alla biblioteca multimediale per un pomeriggio di divertimento in inglese, guidato da Déborah Powell. Dai 5 agli 8 anni, per telefono o e-mail.

Espanol :

Ven a la biblioteca multimedia para una tarde de diversión en inglés, dirigida por Déborah Powell. De 5 a 8 años, por teléfono o correo electrónico.

L’événement Froglish afternoon Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Villedieu-les-Poêles