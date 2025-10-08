Froglish afternoon Saint-Pois
Froglish afternoon Saint-Pois mercredi 8 octobre 2025.
Froglish afternoon
9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
2025-10-08
Fun for children at the library !
Après-midi récréatif en anglais pour les 5-8 ans, animé par Deborah Powell.
Sur inscription. .
9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr
