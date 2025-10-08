Froglish afternoon Saint-Pois

Froglish afternoon Saint-Pois mercredi 8 octobre 2025.

Froglish afternoon

9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

2025-10-08

Fun for children at the library !

Après-midi récréatif en anglais pour les 5-8 ans, animé par Deborah Powell.

Sur inscription. .

9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Froglish afternoon

