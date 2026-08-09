AGENDA · Saint-Pois
Froglish afternoon Saint-Pois
mercredi 18 novembre 2026 · Saint-Pois
Informations pratiques
Saint-Pois
Froglish afternoon
9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 16:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Après-midi récréatif en anglais animé par Deborah Powell. De 5 à 8 ans. Nombre de places limité, sur inscription. .
9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr
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English : Froglish afternoon
L’événement Froglish afternoon Saint-Pois a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles
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