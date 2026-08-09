Informations pratiques

Saint-Pois

Froglish afternoon

9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:00:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Après-midi récréatif en anglais animé par Deborah Powell. De 5 à 8 ans. Nombre de places limité, sur inscription. .

9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Froglish afternoon

L’événement Froglish afternoon Saint-Pois a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles