Froglish afternoon VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
2025-12-03
Deborah Powell propose un après-midi récréatif bilingue à la médiathèque, pour allier apprentissage et fun. Sur inscription (site internet, mail, téléphone), de 5 à 8 ans. Gratuit. .
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
