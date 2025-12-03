Froglish afternoon VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Froglish afternoon

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

2025-12-03

Deborah Powell propose un après-midi récréatif bilingue à la médiathèque, pour allier apprentissage et fun. Sur inscription (site internet, mail, téléphone), de 5 à 8 ans. Gratuit. .

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

