AGENDA · Vichy
Froid cocon Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
dimanche 6 décembre 2026 · Médiathèque Valery-Larbaud · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Froid cocon
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Avec Cécile Demaison de la compagnie Les Cailloux Brûlants
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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
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English :
With Cécile Demaison from the theater company Les Cailloux Brillants
L’événement Froid cocon Vichy a été mis à jour le 2026-09-10 par Vichy Destinations
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