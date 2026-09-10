Froid cocon Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

Froid cocon

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Avec Cécile Demaison de la compagnie Les Cailloux Brûlants

.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Cécile Demaison from the theater company Les Cailloux Brillants

L’événement Froid cocon Vichy a été mis à jour le 2026-09-10 par Vichy Destinations