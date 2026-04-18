From Bach to Bacharach….and Bach Dîner-buffet et concert Chapelle du Château de Saint Paul Boudy-de-Beauregard

From Bach to Bacharach….and Bach Dîner-buffet et concert

Chapelle du Château de Saint Paul 340 Chemin de Saint-Paul Boudy-de-Beauregard Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un concert à travers 300 ans de musique pour piano. Roger Wilson, pianiste et arrangeur professionnel, vous invite à un voyage musical aller y retour à travers les plus grands classiques du piano, dans le cadre unique de la chapelle du Château Saint-Paul.

Réservation obligatoire.

From Bach to Bacharach….and Bach, un concert à travers 300 ans de musique pour piano.

Roger Wilson, pianiste et arrangeur professionnel, vous invite à un voyage musical aller y retour à travers les plus grands classiques du piano, dans le cadre unique de la chapelle du Château Saint-Paul. Vous retrouverez tous les grands succès et quelques œuvres moins connues, toutes de magnifiques mélodies présentées avec les commentaires passionnants et instructifs de Roger.

Le concert se déroule en formule cabaret, avec placement à table. Un dîner buffet est inclus et sera servi avant le début du concert. La présentation est en anglais, mais la musique, bien sûr, est internationale !

Réservation obligatoire.

Soirée caritative au profit de SPA47 refuge animalier et de APE B2B ( école de Boudy de Beauregard) .

Chapelle du Château de Saint Paul 340 Chemin de Saint-Paul Boudy-de-Beauregard 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 40 87 10

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English : From Bach to Bacharach….and Bach Dîner-buffet et concert

A concert through 300 years of piano music. Professional pianist and arranger Roger Wilson invites you on a musical journey back and forth through the greatest piano classics, in the unique setting of the Château Saint-Paul chapel.

Reservations essential.

L’événement From Bach to Bacharach….and Bach Dîner-buffet et concert Boudy-de-Beauregard a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Coeur de Bastides