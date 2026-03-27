From Gaza with love rencontre avec Charles Villa Lux Scène Nationale Valence
From Gaza with love rencontre avec Charles Villa Lux Scène Nationale Valence jeudi 16 avril 2026.
From Gaza with love rencontre avec Charles Villa
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 23:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Séance exceptionnelle en présence du réalisateur et journaliste Charles Villa
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 pierre.magne@lux-valence.com
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English :
Special screening in the presence of director and journalist Charles Villa
L’événement From Gaza with love rencontre avec Charles Villa Valence a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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