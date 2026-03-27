From Gaza with love rencontre avec Charles Villa Lux Scène Nationale Valence

From Gaza with love rencontre avec Charles Villa

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 23:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Séance exceptionnelle en présence du réalisateur et journaliste Charles Villa

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 pierre.magne@lux-valence.com

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English :

Special screening in the presence of director and journalist Charles Villa

L’événement From Gaza with love rencontre avec Charles Villa Valence a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme