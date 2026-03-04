From Ground Zero +, Cinémas du Grütli, Genève

From Ground Zero + Dimanche 8 mars, 15h30 Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/en/festival/programme/2026/film_package/from-ground-zero/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T15:30:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T15:30:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Ce corpus rassemble trois courts métrages tournés à Gaza. Un projet initié par le réalisateur palestinien Rashid Masharawi qui donne la parole à des cinéastes gazaoui·es pour raconter la guerre et témoigner de l’invasion israélienne.

Durée totale du programme : 77’.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878

DR