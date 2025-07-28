From MJC To Japan MJC Lamballe Lamballe-Armor

Début : 2025-07-28T10:00:00 – 2025-07-28T17:00:00

Fin : 2025-09-27T17:30:00 – 2025-09-27T20:30:00

Dans le cadre d’un projet inter-MJC, des jeunes âgés de 16 à 25 ans proposent une restitution sensible et créative de leur immersion au Japon à travers une exposition mêlant photographies, carnets de voyage, vidéos et créations sonores. Ce travail est issu d’un parcours d’éducation aux médias et à l’information mené toute l’année. L’événement valorise leur regard sur la culture japonaise, les rencontres vécues, les découvertes hors des sentiers touristiques, et les apprentissages partagés. L’exposition sera accompagnée d’échanges avec les jeunes, de temps d’écoute et de projection. Une manière originale et participative de découvrir le fruit d’un projet collectif, où la création devient outil de transmission, d’expression et d’émancipation.

MJC Lamballe 10 rue des augustins Lamballe Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d'Armor Bretagne

