Fromagerie de Lajoux Dégustation de fromage bio Fromagerie Lajoux Lajoux

Fromagerie Lajoux 12 Lieu-dit, sur le Village Lajoux Jura

Tarif : – –

Mercredi 11, 18, 25 février et mercredi 4 mars de 15h à 18h.

A la Fromagerie de Lajoux.

La fromagerie vous propose une dégustation de fromage bio. Le tout accompagné de vin chaud ou chocolat chaud selon votre convenance, venez donc leur rendre visite après votre sortie ski.

Vous pourrez également échanger avec nos producteurs de lait présent sur place. .

