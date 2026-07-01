Fromagerie du Haut-Jura Visites Guidées Fromagerie du Haut-Jura Les Moussières

mercredi 22 juillet 2026 · Fromagerie du Haut-Jura · Les Moussières

Informations pratiques

Les Moussières

Fromagerie du Haut-Jura Visites Guidées

Fromagerie du Haut-Jura 27 route de Lajoux Les Moussières Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-08-05 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Fromagerie du Haut-Jura Visites Guidées

Cet été, les mercredis ont un goût de fromage !

Tout au long de l’été, rejoignez nous chaque mercredi matin pour une visite guidée ouverte à tous. Parcourez notre galerie de visite, découvrez notre métier, notre passion et le savoir-faire qui donne naissance à nos spécialités.

Une sortie idéale pour petits et grands ! .

Fromagerie du Haut-Jura 27 route de Lajoux Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fromagerie du Haut-Jura Visites Guidées

L’événement Fromagerie du Haut-Jura Visites Guidées Les Moussières a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE