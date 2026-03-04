Fromages de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux

Fromages de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde Jeudi 2 avril, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T18:30:00+02:00 – 2026-04-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-02T20:30:00+02:00 – 2026-04-02T21:30:00+02:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Devenu un véritable incontournable de notre programmation, cet afterwork gourmand, organisé en partenariat avec l’AANA – Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine –, met à l’honneur le patrimoine gastronomique de la région et des vins de nos partenaires à travers le monde.

Quel vin avec quel fromage ? Les possibilités sont infinies ! Comme pour le vin, le goût du fromage est façonné par le terroir, la flore et la géologie. Chaque combinaison révèle un univers de saveurs unique.

Pour cette nouvelle édition, laissez-vous surprendre par trois fromages emblématiques des terroirs aquitains, subtilement associés à trois vins soigneusement sélectionnés auprès de nos partenaires viticoles.

Une expérience gustative à ne pas manquer !

En partenariat avec : l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2603859829410401649 »}]

Laissez-vous surprendre par trois fromages emblématiques des terroirs aquitains, subtilement associés à trois vins ! dégustation fromage

©Freepik