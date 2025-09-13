Frontenac en fête Frontenac

Frontenac en fête Frontenac samedi 13 septembre 2025.

1 Place du 19 Mars 1962 Frontenac Gironde

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Frontenac repart pour deux jours de fête, le 13 et 14 septembre. Au programme concours de belote, apéro en musique, food truck, animation avec DJ, retraite aux flambeaux des enfants, vide grenier, marché des producteurs et d’artisans locaux, forum des associations, promenade à poney et un concert de Mikaël Vigneau. Grillades sur place. Pensez à amener vos couverts. .

1 Place du 19 Mars 1962 Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 96 38 mairie@frontenac33.fr

