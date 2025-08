Frontières et migrations Maison de Quartier des Dervallières Nantes

Frontières et migrations Maison de Quartier des Dervallières Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:30 – 16:00

Gratuit : non Entrée libre

Le temps d’un après-midi, ce café citoyen invite à croiser les regards sur des parcours de migration et la perception des frontières. À travers différents témoignages, seront abordés la raison du départ, les objets emportés, les frontières traversées, la vie aujourd’hui… La parole est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent partager leur expérience ou simplement échanger avec les participants.Les cafés citoyens solidaires, portés par la Ville de Nantes, rassemblent habitants des quartiers, élus et associations autour de thématiques liées à la solidarité internationale et l’ouverture interculturelle. Il ne s’agit pas d’une conférence magistrale, mais d’un temps de rencontre et d’échanges où chacun peut s’exprimer dans une ambiance conviviale. Café citoyen organisé dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Maison de Quartier des Dervallières Nantes 44100