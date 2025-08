Frontières, le retour ? Cosmopolis Nantes

Frontières, le retour ? Cosmopolis Nantes vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Franck Tétart est docteur en géopolitique et diplômé en relations internationales, co-auteur avec Émilie Aubry, de Le Dessous des cartes. La puissance et la mer**, éditions Taillandier/Arte, 2024**Alors que la mondialisation semblait signaler dans les années 1990 la fin des frontières, on assiste depuis deux décennies à leur renforcement.Loin de disparaître, les frontières se transforment en plusieurs lieux de la planète en de véritables murs, des forteresses qui se veulent infranchissables face aux migrations, au terrorisme, à la peur de l’autre, mais aussi face aux risques sanitaires, comme l’a montré l’épidémie de COVID.En d’autres lieux, elles sont l’étincelle qui peut conduire à la guerre, comme le rappelle au printemps 2025 la frontière chaude entre l’Inde et le Pakistan, ou les tensions en mer de Chine méridionale. Conférence organisée en partenariat avec la librairie La Géothèque dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr