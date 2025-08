Frontières – Observer les marges pour questionner le monde Cosmopolis Nantes

Les frontières sont partout : dans l’ombre des murs qui s’érigent dans le monde, sur les empreintes digitales des voyageurs et des demandeurs d’asile, dans les camps où vivent des milliers de personnes en exil ou dans le quotidien des travailleurs transfrontaliers. Plus que des lignes de démarcation, les frontières évoluent et se déplacent dans le temps et dans l’espace, au gré des événements politiques et économiques. Elles se manifestent aujourd’hui en une diversité de points et de formes, se réactivent et se renforcent pour certaines personnes quand elles s’ouvrent et s’effacent pour d’autres.En s’appuyant sur des réalités historiques, géographiques, économiques et humaines, l’exposition propose de comprendre comment les frontières se sont construites et ont évolué.Exposition présentée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

