Informations pratiques

Frontignan

FRONTIGNAN AU FIL DE L’EAU LE LONG DU QUAI

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Découvrez votre ville autrement !

Tout au long de l’année, les médiateurs culturels vous guident à travers les paysages et les rues de Frontignan la Peyrade, à la découverte du patrimoine artistique, historique et naturel de la cité muscatière.

Découvrez votre ville autrement !

Tout au long de l’année, les médiateurs culturels vous guident à travers les paysages et les rues de Frontignan la Peyrade, à la découverte du patrimoine artistique, historique et naturel de la cité muscatière.

Partez pour une balade guidée à pied, le long du canal du Rhône à Sète, à la découverte du lien privilégié entre l’eau et la cité frontignanaise, tout au long de son histoire multiséculaire.

Que ce soit à travers l’évocation du canal des étangs, des traditionnelles joutes nautiques, de l’exploitation des salins ou des récents aménagements transformant les chais viticoles d’antan en pôle culturel moderne, vous connaîtrez tout du rôle essentiel qu’a entretenu l’eau avec la ville muscatière, du Moyen âge à nos jours. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

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English :

Discover your town in a whole new way!

Throughout the year, cultural guides will lead you through the landscapes and streets of Frontignan-la-Peyrade to discover the artistic, historical, and natural heritage of this “muscat” town.

L’événement FRONTIGNAN AU FIL DE L’EAU LE LONG DU QUAI Frontignan a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau