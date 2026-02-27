Frou-Frou les Bains La Rampe Caumontaise Lévignac-de-Guyenne
Théâtre une comédie déjantée de Patrick Haudecoeur
Une comédie dans laquelle des curistes se retrouvent dans une station thermale… privée d’eau ! Le point de départ d’une parodie d’opérette aux situations aussi absurdes que désopilantes une remise en forme pétillante et musicale savoureuse !
Une comédie dans laquelle des curistes se retrouvent dans une station thermale… privée d’eau ! Le point de départ d’une parodie d’opérette aux situations aussi absurdes que désopilantes une remise en forme pétillante et musicale très très savoureuse !
Au profit de l’association Le Sourire d’Anne (lutte contre le cancer)
Venez nombreux soutenir cette belle cause et passer un moment inoubliable en famille ou entre amis ! .
Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 64 67
English : Frou-Frou les Bains La Rampe Caumontaise
Theater: a wacky comedy by Patrick Haudecoeur
A comedy in which curists find themselves in a spa… without water! It’s the starting point for an operetta parody with situations as absurd as they are hilarious: a sparkling, musical and delicious way to get back into shape!
