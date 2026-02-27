Frou-Frou les Bains La Rampe Caumontaise

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Théâtre une comédie déjantée de Patrick Haudecoeur

Une comédie dans laquelle des curistes se retrouvent dans une station thermale… privée d’eau ! Le point de départ d’une parodie d’opérette aux situations aussi absurdes que désopilantes une remise en forme pétillante et musicale très très savoureuse !

Au profit de l’association Le Sourire d’Anne (lutte contre le cancer)

Venez nombreux soutenir cette belle cause et passer un moment inoubliable en famille ou entre amis ! .

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 64 67

English : Frou-Frou les Bains La Rampe Caumontaise

Theater: a wacky comedy by Patrick Haudecoeur

A comedy in which curists find themselves in a spa… without water! It’s the starting point for an operetta parody with situations as absurd as they are hilarious: a sparkling, musical and delicious way to get back into shape!

