FROU FROU LES BAINS présenté par les Tréteaux de Saint Rieul

10 Rue du Cimetière Saint-Rieul Senlis Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Les Tréteaux de Saint Rieul vous présentent Frou Frou les bains de Patrick Haudecoeur mise en scène par Dzana DEVELTER , au cinéma Jeanne d’Arc du 26 au 29 mars 2026.

Les Tréteaux de Saint Rieul vous présentent Frou Frou les bains de Patrick Haudecoeur mise en scène par Dzana DEVELTER , au cinéma Jeanne d’Arc du 26 au 29 mars 2026.

Entre quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, chansons entraînantes et imbroglios délirants, neuf personnages hauts en couleur se côtoient dans des situations drôles et imprévisibles.

Les recettes du spectacle permettent de financer des oeuvres caritatives et de jeunesse.

Billetterie en ligne et au bureau de Senlis de l’Office de Tourisme. .

10 Rue du Cimetière Saint-Rieul Senlis 60300 Oise Hauts-de-France treteauxsaintrieul@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Tréteaux de Saint Rieul present Frou Frou les bains by Patrick Haudecoeur, directed by Dzana DEVELTER, at the Jeanne d’Arc cinema from March 26 to 29, 2026.

L’événement FROU FROU LES BAINS présenté par les Tréteaux de Saint Rieul Senlis a été mis à jour le 2026-02-02 par Chantilly-Senlis Tourisme