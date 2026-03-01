Froum du Tourisme

Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-26 13:30:00

fin : 2026-03-26 17:00:00

2026-03-26

Après plusieurs années de collaboration avec la technopôle Anticipa et l’organisation du salon Tourisme et Numérique, nous vous proposons cette année de revenir aux origines de l’évènement une bourse d’échange de documentation entre les partenaires des deux Offices de tourisme. Ce format de salon sur un après-midi nous permet ainsi de vous retrouver avant le début de la saison.

Au programme

13h30 14h30 Conférence de Guy Prigent, ethnologue spécialiste des patrimoines littoraux, président d’Océanide Histoire du tourisme et du bord de mer

14h30 17h Forum du tourisme et découverte des structures de loisirs du territoire

L’après-midi sera ponctuée d’ateliers et de conférences auxquels nous vous invitons à vous inscrire (programme et lien en fin de mail).

La participation est gratuite !

Cet événement marque le début de la saison touristique et constitue pour vous l’opportunité:

D’échanger avec les responsables des différentes structures de loisirs et les équipes des Offices de tourisme

De vous procurer les brochures, flyers, programmes 2026 de nos partenaires équipements de loisirs, culturels, nautiques, producteurs locaux… Ainsi que la documentation touristique éditée par les Offices de tourisme et les autres éditions LTC. Ces documents vous seront très certainement demandés par vos visiteurs au cours de leur séjour.

NOUVEAUTÉ 2026

Nous vous proposons une série d’ateliers pratiques et de mini conférences pour valoriser et promouvoir votre offre

– Le Roadbook, l’outil indispensable pour former vos saisonniers

– Les photos, l’importance de l’image sur les plateformes

– Comment rédiger un descriptif commercial attractif

– La conciergerie, éductours professionnels à Perros-Guirec

– Présentation des labels Tourisme&Handicap et Accueil Vélo

Ces ateliers concrets, animés par les équipes des Offices de tourisme, Côtes d’Armor Destination et Offices de tourisme Bretagne, sont conçus pour vous apporter des outils simples, immédiatement applicables et pour vous aider à développer votre attractivité. .

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

