Fruit et légume de saison Ferme de Paris Paris samedi 22 novembre 2025.

Rendez-vous samedi 22 novembre entre 14h et 16h.

Comme chaque mois venez découvrir un fruit, un légume ou une plante comestible de saison de la ferme. Vous pourrez le déguster fraichement cueilli, nature ou préparé en confiture, en pesto, en beignet….

Dans le cadre de la semaine du goût venez découvrir la nèfle , fruit phare de l’automne.

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Bus 77 arrêt Plateau de GravelleParis

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/