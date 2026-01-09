Fruit et légume de saison Ferme de Paris Paris

Rendez-vous samedi 21 février entre 14h et 16h.

Comme chaque mois venez découvrir un fruit, un légume ou une plante comestible de saison de la ferme. Vous pourrez le déguster fraichement cueilli, nature ou préparé en confiture, en pesto, en beignet….

Venez découvrir les fruits et légumes de saison à la Ferme de Paris.

Le samedi 21 février 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Bus 77 arrêt Plateau de GravelleParis

