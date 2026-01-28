Fruits Amers Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 15:00 – 16:30

Gratuit : non à partir de 4€ Vous pouvez réserver vos places en ligne.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque. Adulte, Senior, Personne en situation de handicap

1944, Marianne et Paul ont vingt ans et la vie devant eux. Elle veut être institutrice, lui journaliste. A travers des personnages touchants, 20 ans d’histoire sont parcourus et l’amour y est abordé sous de multiples facettes. On rit, on pleure mais surtout, on est profondément touché par cette histoire terriblement actuelle.

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

