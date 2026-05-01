Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue
Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue mercredi 20 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau
33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Mécène
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Théâtre Spectacle de magie.
Poétique, drôle et Ec’Eau’Logic.
Une contrôleuse galactique en mission spéciale sur la terre ! Un hymne poétique et MAGIQUE à la vie et à l’eau !
A partir de 5 ans, sur réservation. 15 .
33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 56 69 43 35 fruitsdallegresse@gmail.com
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English :
Theater Magic show.
Poetic, funny and Ec’Eau’Logic.
L’événement Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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