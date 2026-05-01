Villefranche-de-Rouergue

Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Mécène

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Théâtre Spectacle de magie.

Poétique, drôle et Ec’Eau’Logic.

Une contrôleuse galactique en mission spéciale sur la terre ! Un hymne poétique et MAGIQUE à la vie et à l’eau !

A partir de 5 ans, sur réservation. 15 .

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 56 69 43 35 fruitsdallegresse@gmail.com

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English :

Theater Magic show.

Poetic, funny and Ec’Eau’Logic.

L’événement Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)