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Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue

Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue

Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 33 rue Durand de Montlauzeur

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Mécène

Villefranche-de-Rouergue

Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Mécène

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Théâtre Spectacle de magie.
Poétique, drôle et Ec’Eau’Logic.
Une contrôleuse galactique en mission spéciale sur la terre ! Un hymne poétique et MAGIQUE à la vie et à l’eau !
A partir de 5 ans, sur réservation. 15  .

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 56 69 43 35  fruitsdallegresse@gmail.com

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English :

Theater Magic show.
Poetic, funny and Ec’Eau’Logic.

L’événement Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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