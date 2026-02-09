Fruits d’Allégresse Spectacle L’étourdissement

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Un humour irrésistible, souvent cinglant mais toujours discret, une poésie teintée d’absurde font le charme de cette pièce adaptée du roman éponyme de Joël Egloff qui a reçu le prix du livre inter en 2005.

Petit résumé Un matin, un homme se réveille, se lève et se prépare pour aller travailler. Il vit avec sa grand mère dans une maison délabrée au milieu de nulle part entre les pistes de l’aéroport, le supermarché, la décharge et l’abattoir où il travaille. Ce personnage attachant nous fait visiter sa vie, son quotidien, ses rêves secrets avec un humour noir tellement décalé que l’on ne sait plus si l’on doit rire ou pleurer:

J’ai pompé tous les métaux lourds, j’ai du mercure plein les veines, du plomb dans la cervelle. Je brille dans le noir, je pisse bleu, j’ai les poumons remplis comme des sacs d’aspirateur, et pourtant, je le sais bien que le jour où je m’en irai, je verserai une larme, c’est certain. On s’attache, même aux pires endroits, c’est comme ça. Comme le graillon au fond des poêles.

Réservation par SMS au 06 56 69 43 35 .

33 rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 56 69 43 35 fruitsdallegresse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Irresistible humor, often scathing but always discreet, and poetry tinged with the absurd are the charms of this play adapted from Joël Egloff’s novel of the same name, which won the Prix du Livre Inter in 2005.

L’événement Fruits d’Allégresse Spectacle L’étourdissement Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)