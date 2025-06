FRUITS ET LÉGUMES BIO RENCONTRE AVEC UN PRODUCTEUR PASSIONNÉ – Vendémian 27 juin 2025 07:00

Découvrez les secrets de la culture bio chez un producteur local. Échangez avec un passionné et explorez des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, du semis à la récolte. Une expérience authentique et gourmande, avec dégustation de ses produits autour d’un apéritif à la fin de la visite.

En partenariat avec Vivien SABOT, maraîcher-arboriculteur à la Ferme Basse-cour et Courtois.

À partir de 8 ans.

Tarif participation libre et consciente.

Instructions particulières casquette, eau, chaussures fermées. Les chiens ne sont pas acceptés. .

Puech Delvas

Vendémian 34230 Hérault Occitanie

English :

Discover the secrets of organic growing with a local producer. Talk to an enthusiast and explore natural, environmentally-friendly methods, from sowing to harvesting. An authentic, gourmet experience, with a tasting of his products over an aperitif at the end of the visit.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse des Bio-Anbaus bei einem lokalen Bauern. Tauschen Sie sich mit einem passionierten Landwirt aus und erkunden Sie die natürlichen und umweltfreundlichen Methoden von der Aussaat bis zur Ernte. Eine authentische und leckere Erfahrung, mit Verkostung seiner Produkte bei einem Aperitif am Ende des Besuchs.

Italiano :

Scoprite i segreti della coltivazione biologica da un produttore locale. Parlate con un appassionato ed esplorate i metodi naturali ed ecologici, dalla semina al raccolto. È un’esperienza autentica e gastronomica, con una degustazione dei suoi prodotti davanti a un aperitivo al termine della visita.

Espanol :

Descubra los secretos del cultivo ecológico de la mano de un productor local. Hable con un entusiasta y explore los métodos naturales y respetuosos con el medio ambiente, desde la siembra hasta la cosecha. Es una auténtica experiencia gourmet, con degustación de sus productos en torno a un aperitivo al final de la visita.

