FRUSTRATION – LE VIP St Nazaire

FRUSTRATION Début : 2025-12-20 à 21:00. Tarif : – euros.

OUVERTURE DES PORTES 30MIN AVANT LE DÉBUT DES CONCERTS1ère partie : MOUNDRAGFrustration vient à peine de souffler ses vingt bougies que déjà le groupe fête un autre évènement? : la sortie de son sixième album, le très attendu Our Decisions. Un alliage sombre, cohérent et unique de cold-wave glaciale, de punk enténébrée et maladif, de post-punk nihiliste, d’électro-indus minimaliste et dépouillé…Frustration, c’est le parcours sans faute d’enfants sauvages du rock français. Véritable force fédératrice de toutes les tribus du rock’n’roll, le groupe a écrit l’un des plus beaux chapitres du rock français et en est devenu l’un des acteurs les plus emblématiques.Pour autant, les membres de Frustration ne se sont jamais départis d’une intégrité et d’une humilité qui ont toujours fait le charme du groupe. Ils n’ont jamais cessé de sonder les tréfonds de l’âme humaine, de la dépression et de la folie, de questionner l’impasse écologique, de s’interroger avec sidération sur notre fuite en avant collective et de creuser l’héritage du punk ‘No Future’.L’équilibre parfait entre chaque instrument reflète la symbiose et l’amitié durable régnant au sein du groupe. L’expérience parle d’elle-même. Du grand art.

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44