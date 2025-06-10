FUAD IBRAHIMOV MARTIN FRÖST HALLE AUX GRAINS Toulouse

FUAD IBRAHIMOV MARTIN FRÖST

Guidé par le talent du chef Fuad Ibrahimov, l’Orchestre du Capitole s’habille de mille couleurs, comme si chaque note racontait une histoire intime et vibrante.

Tout commence avec la douceur chatoyante du Printemps de Claude Debussy, une mélodie qui évoque la fraîcheur du renouveau. Puis, l’atmosphère se fait plus intense avec le concerto pour clarinette Passages de Michael Jarrell, le jeu, à la fois puissant et délicat du clarinettiste Martin Fröst donne tout son sens à cette musique.

En écoutant ces morceaux, on pense à la mélancolie D’un soir triste , qui semble annoncer la fin d’une jeune et brillante compositrice, Lili Boulanger. Mais la musique ne s’arrête pas là. Elle devient aussi une déclaration de résistance, comme dans Le Mandarin merveilleux de Béla Bartók. Là, la musique est à la fois violente et enivrante, comme une lutte contre la mort, où le héros, entre courage et passion, ne succombe qu’après avoir cédé aux pulsions d’Éros.

C’est une expérience musicale qui touche au cœur, une soirée où chaque note devient une conversation intime entre l’orchestre, le chef, et nous, auditeurs. 8 .

